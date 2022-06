Comme chaque semaine, l’ATP réactualise son classement en prenant en compte les résultats des derniers tournois passés. Cette semaine chez les hommes, les vainqueurs sont Hubert Hurkacz à Halle et Matteo Berrettini aux Queen’s.

Avec cette belle victoire sur le gazon allemand, le Polonais fait son grand retour dans le top 10 et gagne près de deux places. En finale, il a battu en deux manches le Russe Daniil Medvedev qui reste numéro un mondial et qui devance Alexander Zverev, Novak Djokovic et le récent vainqueur de Roland-Garros, Rafael Nadal. Tout comme son homologue Mattéo Berrettini réalise aussi une jolie opération après avoir conservé sa couronne sur le gazon anglais. Il est venu à bout de Filip Krajinovic en finale et le Serbe peut se consoler en passant de la 48e à la 31e place.

Concernant les Français, seul Gaël Monfils est toujours parmi les 50 premiers avec une 23e place au classement. Benjamin Bonzi recule de quatre rangs et se retrouve 56e joueur mondial, devant Arthur Rinderknech, alors que Hugo Gaston, 65e (+2), et Richard Gasquet, 69e (+4), regagnent quelques places.

Classement ATP au 20 juin 2022 :

1. Daniil Medvedev (RUS) 8160 pts

2. Alexander Zverev (GER) 7030

3. Novak Djokovic (SRB) 6770

4. Rafael Nadal (ESP) 6525

5. Casper Ruud (NOR) 5050

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4945

7. Carlos Alcaraz (ESP) 4893

8. Andrey Rublev (RUS) 3870

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3760

10. Hubert Hurkacz (POL) 3738 (+2)

11. Matteo Berrettini (ITA) 3480 (-1)

12. Cameron Norrie (GBR) 3200 (-1)

13. Jannik Sinner (ITA) 3185

14. Taylor Fritz (USA) 2920

15. Diego Schwartzman (ARG) 2325 (+1)

16. Denis Shapovalov (CAN) 2293 (-1)

17. Marin Cilic (CRO) 2220

18. Reilly Opelka (USA) 2100

19. Pablo Carreno (ESP) 2045

20. Roberto Bautista (ESP) 1903

…

23. Gaël Monfils (FRA) 1660 (+1)

56. Benjamin Bonzi (FRA) 946 (-4)

61. Arthur Rinderknech (FRA) 901 (-6)

65. Hugo Gaston (FRA) 863 (+2)

69. Richard Gasquet (FRA) 817 (+4)

73. Adrian Mannarino (FRA) 778 (-1)

76. Benoît Paire (FRA) 771 (+3)

84. Quentin Halys (FRA) 687 (+2)