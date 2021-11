Comme chaque lundi, l’ATP actualise son classement en prenant en compte les résultats du week-end et donc le Masters de Turin pour la semaine passée.

Battu en demi-finale du Masters par Alexander Zverev, Novak Djokovic reste et termine l’année à la place de numéro un mondial. Vainqueur de la compétition, l’Allemand Zverev occupe désormais le troisième rang juste derrière Daniil Medvedev qu’il a battu en finale. Stefanos Tsitsipas complète le top 4 devant Andrey Rublev. Venue remplacer son compatriote Mattéo Berrettini blessé, Jannik Sinner gagne une place et se trouve aujourd’hui 10e au détriment de Felix Auger-Aliassime. Le premier Français se nomme Gaël Monfils avec une 21e place au classement ATP, alors que Benoît Paire gagne une place pour figurer au 46e rang mondial.

Classement ATP publié lundi :

1. Novak Djokovic (SRB) 11540 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8640

3. Alexander Zverev (GER) 7840

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6540

5. Andrey Rublev (RUS) 5150

6. Rafael Nadal (ESP) 4875

7. Matteo Berrettini (ITA) 4568

8. Casper Ruud (NOR) 4160

9. Hubert Hurkacz (POL) 3706

10. Jannik Sinner (ITA) 3350 (+1)

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3308 (-1)

12. Cameron Norrie (GBR) 2945

13. Diego Schwartzman (ARG) 2625

14. Denis Shapovalov (CAN) 2475

15. Dominic Thiem (AUT) 2425

16. Roger Federer (SUI) 2385

17. Christian Garin (CHI) 2353 (+1)

18. Aslan Karatsev (RUS) 2351 (-1)

19. Roberto Bautista (ESP) 2260

20. Pablo Carreno (ESP) 2230

…

21. Gaël Monfils (FRA) 2158

35. Ugo Humbert (FRA) 1558

46. Benoît Paire (FRA) 1245 (+1)

58. Arthur Rinderknech (FRA) 1029

63. Benjamin Bonzi (FRA) 969 (+1)

66. Hugo Gaston (FRA) 919 (+1)

71. Adrian Mannarino (FRA) 879 (+1)

86. Richard Gasquet (FRA) 807

91. Corentin Moutet (FRA) 797 (-3)