Nicolas Escudé a accordé une interview à Ouest France et estime qu’Ugo Humbert, 30e joueur mondial et 3e joueur français, va devenir un très grand.

« Je l’ai vu plusieurs fois par le passé à l’Open de Brest (dont il est le directeur) et au Moselle open à Metz. Déjà, il y a quelques années, je sentais que ce joueur avait quelque chose en plus. Il a déjà percé l’an dernier. Cette année, il n’a fait que confirmer les espoirs placés en lui. Il va être la locomotive du tennis français vu son jeune âge et son classement. Il y a un virage générationnel qui s’opère. Cela pousse au portillon et c’est tant mieux. Il faut peut-être qu’il densifie son jeu de défense. Mais il faut aussi et surtout qu’il continue de jouer vers l’avant comme il le fait en montant à la volée », a indiqué Nicolas Escudé.