Il y aura cru jusqu’au bout, mais Gaël Monfils est contraint de se retirer du premiers Masters 1000 sur terre battue à Monte-Carlo.

Le numéro 1 français devait y affronter Hubert Hurkacz au premier tour, mais une douleur au pied droit l’en empêchera. Le Parisien n’avait plus disputé le tournoi depuis sa finale en 2016, et espère retrouver les terrains pour le Masters 1000 de Madrid. « Aujourd’hui, j’ai passé une dernière imagerie et finalement ça ne va pas dans le bon sens. À ce moment de ma carrière, il vaut mieux se reposer un peu pour aller chercher les gros objectifs que j’ai. On a pris la décision de se retirer, malheureusement, une nouvelle fois du tournoi« , a expliqué Monfils.