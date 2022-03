Julien Benneteau, le sélectionneur de l’Equipe de France de Fed Cup, aujourd’hui Billie Jean King a révélé l’identité des quatre joueuses sélectionnées pour disputer les qualifications pour la Billie Jean King Cup.

Les 15 et 16 avril prochains à Alghero en Sardaigne face à l’Italie, la France pourra compter sur Alizé Cornet, Clara Burel, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic pour défendre ses chance et tenter de décrocher sa place pour la phase finale de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup). « Au-delà du simple, elle reste l’une des meilleures joueuses du monde en double », a souligné Benneteau en parlant de Kristina Mladenovic redescendue à la 99e place mondiale. Les autres joueuses sont Alizé Cornet (34e mondiale), Caroline Garcia (66e) et Clara Burel (81e).