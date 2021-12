Affectée physiquement et mentalement après une saison 2021 compliquée, Bianca Andreescu ne participera pas à l’Open d’Australie en 2022.

Il est loin le titre de championne de l’US Open remporté en 2019. Depuis, la Canadienne Bianca Andreescu souffre du genou et elle ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. Ce lundi sur les réseaux sociaux la 46e joueuse mondiale – anciennement 4e – a annoncé son forfait pour l’Open d’Australie.

Très affectée, notamment par les problèmes de santé de sa grand-mère, la tenniswoman de 21 ans s’est livré à cœur ouvert. « Je ne me sentais pas moi-même […] J’avais l’impression de porter le monde sur mes épaules. Je ne pouvais pas me détacher de tout ce qui se passait hors du court. Je ressentais une tristesse et une agitation collective autour de moi et ça a fait des ravages sur moi ». Elle n’a pas précisé de date pour son retour à la compétition.