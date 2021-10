Fans de Benoît Paire et ses nombreuses frasques, une personne du nom Kilat (@RudlOve) sur les réseaux a créé une vidéo ou plutôt une chanson en l’honneur de son champion.

Il y a quelques heures, le Français a pu observer sur Twitter une chanson pour lui. Dans cette dernière publiée par Kilat sur son compte Twitter on peut y voir ses meilleurs moments, ses coups de gueules et tout cela dans un morceau de rap bien ficelé. « L’aventure continue… On avait pas menti. On sort « Ben’zoo », et on débarque au Masters 1000 de Bercy supporter Ben’ et les autres. » A-t-il écrit sur le poste. On attend désormais d’écouter, pourquoi pas ce morceau lors du prochain Masters 1000 de Paris-Bercy.