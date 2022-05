Stefanos Tsitsipas s’apprête à retrouver Alexander Zverev ce samedi à partir de 14 h 30 pour la demi-finale du Masters 1000 de Rome. Avant de défier son rival allemand, il se confie et rend même hommage à son adversaire.

« C’est un joueur qui me rend toujours les choses difficiles quand nous nous affrontons, il a de l’expérience et cela me motive beaucoup de jouer contre lui. Je veux toujours montrer la meilleure version de moi‐même contre lui et j’en ai besoin pour gagner. Je sais que s’il est dans un bon jour, il fera peu d’erreurs et je devrais prendre de très bonnes décisions. Sascha a commencé dans l’élite des années avant moi. Même si je ne sais pas si je l’ai montré, j’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a accompli. » Estime le joueur grec qui a également un certain passé dans les confrontations avec Sascha Zverev.