L’ancien joueur roumain, Ion Tiriac, devenu depuis une personnalité influente dans le monde de la petite balle jaune, affiche clairement ses intentions de révolutionner le tennis. Dans un entretien accordé à l’Equipe, le directeur du Masters 1000 de Madrid a affirmé sa volonté de changer le jeu, en le ralentissant pour le rendre plus attrayant aux yeux du grand public.

Ion Tiriac est un personnage haut en couleurs qui ne laisse personne indifférent. Depuis qu’il s’est retiré des courts, le Roumain de 81 ans, à la carrière de double bien remplie, s’est reconverti dans la finance et est devenu un homme d’affaires influent. Le patron du Masters 1000 de Madrid, aux idées jugées parfois farfelues, se démarque dans le monde de la petite balle jaune comme un fervent défenseur du modernisme. Il avait été notamment à l’origine de la controversée terre battue bleue lors de l’édition 2012 du tournoi espagnol. Ion Tiriac ne s’en cache pas, il veut révolutionner le tennis. Et sa dernière sortie risque de faire beaucoup réagir. L’ancien joueur Roumain propose de changer les balles afin de « ralentir le jeu de 25 à 30% » pour le rendre plus attractif. « Tous les sports ont changé […] or, qu’est ce qui a fondamentalement changé pour nous ? La raquette, oui bien sûr. Mais on n’a pas du tout travaillé sur la balle. La vitesse du jeu est deux fois plus rapide qu’à mon époque. Ce n’est pas toujours un plus. »

A l’image de Novak Djokovic, Tiriac est également pour le format court des matches. Le milliardaire propose de raccourcir la durée des sets. « Ce serait beaucoup plus dynamique de jouer en cinq, mais en allant jusqu’à quatre jeux ». L’homme le plus riche de Roumanie souhaite aussi interdire le principe d’avantage-égalité qui peut être à l’origine de matches à rallonge. Ion Tiriac est un homme ambitieux, désireux de changer l’image du tennis pour le rendre plus spectaculaire et attirant.