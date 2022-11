C’est terminé pour Cameron Norrie, qui ne verra pas les ATP Finals, puisqu’il ne pourra pas s’emparer des deux derniers tickets en lice. 12e mondial, le Britannique trouve la qualification de certains de ses concurrents et notamment Novak Djokovic, « injuste ».

« Novak Djokovic s’est évidemment qualifié grâce à Wimbledon, donc cela semble un peu étrange. Je ne sais pas si c’était la règle avant ou après, mais ça semble injuste. J’aurai aimé que ma demi‐finale me serve à me qualifier également, et je suppose que Nick Kyrgios pense la même chose. Il a perdu la finale et il ne reçoit rien », a déclaré Camreon Norrie dans une interview accordée au Daily Mail.