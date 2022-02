Tête de série numéro 2 du tournoi ATP 500 d’Acapulco au Mexique, Alexander Zverev a décroché sa place pour le deuxième tour après sa victoire sur Jenson Brooksby. Les deux hommes ont même battu le record du match qui se termine le plus tard de l’histoire.

Une victoire après 3 h 19 de jeu et un match qui s’est terminé à 04 h 54 heure locale (11H 54 heure française.) Les deux joueurs battent le record devant le duel qui avait opposé Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis e 2008 à 04h34 du matin. Zverev s’est imposé 3-6 / 7-6 (12-10) / 6-2 et obtient sa place pour la suite du tournoi. Il défiera son compatriote Peter Gojowczyk en huitièmes de finale à Acapulco.