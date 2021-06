Jo-Wilfried Tsonga s’est incliné ce mardi après-midi lors du tournoi ATP 250 de Eastbourne. Une défaite en deux manches contre Egor Gerasimov.

Auteur d’un début de saison encourageant, le joueur biélorusse s’en sort en deux sets face au revenant français. Tsonga est tombé sur plus fort et le jeu de cogneur du géant européen (1,m96) a fait la différence sur le gazon d’Eastbourne. Gerasimov s’en sort 6-3 / 6-4 et défiera au tour suivant un Kazakh, Mikhaïl Kukushkin ou Alexander Bublik tête de série numéro 8.