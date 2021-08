Benoit Paire, tête de série N.12, et Pierre-Hugues Herbert ont réussi leur entrée au tournoi ATP 250 de Winston-Salem, mardi, en se qualifiant tous les deux pour les 8e de finale.

Paire renaît cet été après un long marasme sur les courts, en raison notamment des conditions sanitaires imposées sur le circuit depuis 2020 et des matches longtemps disputés à huis clos. Il a écarté un autre Français, Gilles Simon (6-3, 6-3), qui restait sur cinq victoires dans leurs face-à-face. Ce succès acquis en 1 h et 11 minutes montre que l’Avignonnais de 32 ans, récent quart de finaliste au Masters 1000 de Cincinnati, est sur une pente ascendante à moins d’une semaine de l’US Open. L’an passé, un test positif au Covid-19 l’avait de facto exclu du Grand Chelem new-yorkais, malgré d’autres tests s’avérant négatifs, et il avait dû rester isolé une dizaine de jours dans sa chambre d’hôtel, au coeur d’une crise sanitaire qui faillit faire imploser la bulle de Flushing Meadows.

Face à Simon, Paire a fait preuve de solidité dans son jeu, ses retours efficaces compensant un service inconstant (5 aces, 6 doubles fautes, 39% de première balle), pour réussir le break à quatre reprises en sept opportunités. Finaliste en 2019 de ce tournoi en Caroline du Nord, Paire (49e mondial) affrontera au prochain tour le Kazakh Alexander Bublik (37e mondial, tête de série N.5) ou le Finlandais Emil Ruusuvuori (N.76).

De son côté, Herbert (104e mondial) a disposé 6-4, 6-2 de l’Argentin Federico Coria, plutôt spécialiste de la terre battue, qu’il affrontait pour la première fois. Il s’est montré efficace en convertissant les trois balles de break qu’il s’est procurées. Il sera opposé au prochain tour à l’Américain Marcos Giron ou à l’Argentin Federico Delbonis. Troisième Français en lice, Lucas Pouille, en chute libre au classement ATP (133e) ces dernières semaines, mais qui s’est rassuré au 1er tour en battant l’Espagnol Feliciano Lopez, tentera de confirmer ce sursaut face à l’Anglais Daniel Evans, tête de série N.3. S’il s’impose, il retrouvera en 8e de finale Richard Gasquet, vainqueur lundi du Bélarusse Egor Gerasimov.