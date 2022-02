Le Kazakh Alexander Bublik a pris la mesure de l’Allemand Alexander Zverev, tête de série 1, qu’il avait déjà battu l’an dernier à Rotterdam, pour remporter la finale du tournoi de Montpellier en deux sets (6-4 6-3) et décrocher le premier titre de sa carrière.

Bublik a mis fin à sa malédiction en finale. Il en avait disputé quatre jusqu’à présent. Deux en 2019, à Chengdu et Newporto, et autant l’an dernier, à Singapour et Antalya. Toujours avec une défaite. Malgré la qualité du numéro 3 mondial, le Kazakh a abordé la finale avec conviction face à un Zverev flou qui a perdu son service deux fois dans le premier set et autant dans le second, dans lequel il n’a pas pu s’emparer de celui de Bublik. C’est la troisième défaite de la saison pour Zverev. Vaincu en 1h09, l’Allemand n’a toujours pas rassuré depuis sa modeste défaite en 1/8e de finale de l’Open d’Australie.