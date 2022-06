Finaliste malheureux du tournoi ATP 250 de Stuttgart ce dimanche après-midi, Andy Murray espère pouvoir défendre sa place lors du prochain tournoi des Queen’s et espère que son corps le laissera tranquille.

De retour sur les courts, Andy Murray a réussi une magnifique semaine en accrochant à son tableau de chasse Stefanos Tsitsipas ou encore Nick Kyrgios. Battu à Stuttgart en finale ce dimanche par Matteo Berrettini, l’ancien numéro un mondial est revenu sur ce très joli parcours mais il s’inquiète concernant sa condition physique. « Je me suis beaucoup amélioré au cours des dernières semaines, j’ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer et j’espère juste que mon corps pourra supporter un peu plus longtemps pour pouvoir jouer des matchs de ce calibre « , a déclaré le Britannique qui doit affronter Lorenzo Sonego mardi à Londres.