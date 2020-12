L’Américain Alexis Ohanian, peu médiatisé dans l’entourage de Serena Williams, a confié aux micros de CNN qu’il détestait le tennis avant de rencontrer la reine de la petite balle jaune, devenue la sienne le 17 novembre 2017.

Depuis ce fameux 17 novembre 2017, date de leur mariage, Alexis Ohanian, l’homme d’affaires américain, co-fondateur de Reddit et Serena Williams filent le parfait amour. De leur union est née la petite Olympia et à eux trois, ils forment une des familles les plus glamour du tennis. Lors d’un entretien pour CNN, celui qui partage sa vie avec la reine de la petite balle jaune et ses 23 Grand Chelem s’est confié sur cette relation fusionnelle. « »Je me suis assis au premier rang pour regarder tout ce que fait Serena, pour comprendre son rôle dans le monde et j’ai découvert à quel point elle est différente des autres. Je sais à quel point elle a travaillé pour tout cela, non seulement en tant que femme mais aussi en tant que femme noire. En même temps, Olympia ne remettra jamais en question tout le travail formidable de sa mère et un jour je lui expliquerai. Mais, je veux aussi lui faire comprendre que je fais aussi ma part. »

Ohanian a aussi évoqué la thématique du racisme : « Honnêtement, je ne sais pas comment Serena fait ça. Les gens pensent qu’elle et Vénus sont arrivées là facilement, mais ce n’est pas la réalité. Le chemin est difficile, c’est dommage que l’humanité ne sache pas profiter du meilleur de chacun d’eux et cela est en effet décourageant. Les mauvaises personnes sont toujours présentes dans notre société. »

L’homme d’affaires américain a partagé également sa vision du tennis avant et après sa rencontre avec Serena : « J’ai détesté le tennis pendant longtemps, jusqu’à ce que je rencontre ma femme et que j’essaie de l’apprendre. Je suis toujours un fan de sport et quand j’ai regardé une finale de près j’ai compris le privilège que j’avais. Maintenant j’apprécie le monde du tennis, je comprends à quel point le monde du tennis est un monde difficile et intense. Dans le monde de la technologie, nous travaillons très et vraiment dur, mais nous avons été naïfs car le travail effectué par un joueur de tennis professionnel, à la fois physiquement et mentalement, est absolument à un autre niveau. »

Morale de l’histoire : seul l’amour peut faire changer les avis et les convictions les plus tranchés.