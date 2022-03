Après son craquage en fin de match il y a quelques jours vis-à-vis de l’arbitre de son match de double, Alexander Zverev a été sanctionné par la Ligue mais le joueur allemand ne semble pas forcément avoir peur pour la suite de sa carrière.

L’actuel troisième joueur mondial a tenu à remettre les pendules à l’heure, il atteindra ses objectifs : « J’aime prouver aux gens qu’ils ont tort, et je dois leur prouver le contraire immédiatement, peu importe qui ils sont ou ce qu’ils me disent que je ne peux pas faire. C’est d’autant plus vrai que l’on m’a souvent dit dans ma vie que je n’atteindrai pas mes objectifs, que je ne réussirai pas dans le sport à devenir un joueur pro ». A précisé l’Allemand qui reste actuellement à la troisième place du classement ATP juste derrière Novak Djokovic et Daniil Medvedev, numéro un mondial. Rappelons que Zverev est suspendu pour huit semaines et a écopé d’une amende de 25 000 dollars.