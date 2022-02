Alex de Minaur a réagi ce jeudi sur les réseaux sociaux après avoir été soupçonné par la justice espagnole d’utiliser un faux passe vaccinal.

Le joueur de tennis australien Alex de Minaur a assuré jeudi sur Instagram avoir « un carnet de vaccination tout à fait valide, précis et authentique », répondant ainsi aux allégations selon lesquelles il fait l’objet d’une enquête pour l’achat de faux passes sanitaires falsifiés. Des sources policières espagnoles ont déclaré jeudi à nos confrères de l’AFP que le joueur de 23 ans, ainsi que d’autres athlètes et personnalités publiques, figuraient sur une liste d’acheteurs présumés de ces faux certificats. « Nous pouvons confirmer le nom », ont notamment déclaré ces sources, faisant référence à Alex de Minaur.

« J’ai reçu ma première dose de vaccin à Londres l’été dernier, et la seconde à l’hôpital La Paz à Madrid », a justifié le tennisman sur son compte Instagram. « Les nouvelles sont sorties aujourd’hui que l’hôpital fait l’objet d’une enquête pour avoir fourni des faux passes sanitaires à certains de ses patients. Je veux qu’il soit clair à 100% que j’ai reçu ma deuxième injection, que j’ai un carnet de vaccination complètement valide, précis et authentique. Je ne fais l’objet d’aucune enquête comme on le laisse entendre et mon nom est simplement lié à cette histoire parce que j’étais un patient de l’hôpital (comme des milliers d’autres). »