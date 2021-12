Le président de la WTA, Steve Simon, a annoncé ce mercredi « la suspension des tournois en Chine » en raison de l’affaire Peng Shuai

« J’annonce la suspension immédiate de tous les tournois WTA en Chine, y compris Hong Kong. En bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes d’y participer à des tournois quand Peng Shuai n’est pas autorisée à communiquer librement et a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses allégations d’abus sexuels. Au vu de la situation actuelle de l’affaire, je suis également très inquiet des risques que toutes nos joueuses et nos staffs prendraient si nous organisions des tournois en Chine en 2022 » indique le président de la WTA. Aucun tournoi féminin n’était prévu pour cette fin d’année 2021 et pour le moment le calendrier de 2022 n’a pas été publié. Pour rappel, la tenniswoman de 35 ans avait subitement il y a quelques semaines après avoir accusé un dirigeant chinois d’agression sexuelle.