Quand vient le printemps, la lumière du jour s’accroît et les températures deviennent plus clémentes. On recherche alors les activités ludiques à pratiquer pour passer plus de temps à l’extérieur et profiter de cette merveilleuse saison. Pour profiter au maximum de ces beaux jours, cet article vous propose 5 sports de glisse à pratiquer pour vous libérer l’esprit. Satisfaction garantie.

Le Surf

Le surf, voilà le tout premier sport de glisse auquel il faut penser pour agrémenter votre printemps. Dynamique, il vous permet d’explorer les vagues bleues de l’océan, à la découverte de son immensité.

Exigeant, il sollicite tous les muscles du corps à la recherche du parfait équilibre pour dompter les vagues. En optant donc pour cette discipline, vous faites non seulement le choix d’un sport plaisant, mais aussi, et surtout physique.

Dans la pratique, voici les principales parties du corps que vous ferez travailler :

Le dos, par votre recherche permanente de l’équilibre ;

Les jambes, en raison de votre position debout ;

L’abdomen, par l’action de gainage ;

Etc.

Vous l’aurez compris, le surf est une pratique sportive qui vous permet de tonifier vos muscles et d’affiner votre silhouette. Quand il est de surcroît pratiqué au printemps, il présente l’énorme avantage de vous faire profiter de la mer en toute quiétude. L’autre aspect positif, c’est qu’il représente un excellent moyen d’évacuer le stress et la pression.



Il vous suffit d’une combinaison ou d’un maillot, et d’une planche que vous pouvez acheter sur Welcome Surf Shop, pour surfer à volonté. Investissez donc dans du matériel de qualité et renseignez-vous sur les différentes planches et équipements propres à votre style et niveau.

Le kitesurf

Si vous n’êtes pas un habitué du surf, le kitesurf est le sport de glisse qu’il faut privilégier. Prisé en raison de sa simplicité, il vous permet de glisser sur l’eau traînée par une aile sous l’effet du vent.

Faisant partie des sports nautiques les plus pratiqués au printemps, il nécessite un matériel spécifique. Pour naviguer en toute sécurité, il vous faut donc investir dans un matériel de kitesurf de très bonne qualité.

Voici les éléments indispensables à la pratique du kitesurf :

un harnais ;

une barre de kitesurf

une aile de kite ;

et une planche adaptée à sa pratique.

Pour être efficace, votre aile de kite doit impérativement résister aux contraintes du vent. Si vous comptez naviguer dans la station balnéaire du Port Leucate par exemple, l’idéal serait d’opter pour une aile de 5 à 9 mètres pour des vents généralement forts, supérieurs à 25 nœuds.



Si vos envies vous emmènent par contre à la découverte de l’archipel des Glénan, les vents dominants sont dans l’ensemble plus faibles. Il serait alors préférable d’opter pour une aile de 9 à 13 mètres. Dans l’un ou l’autre des cas, misez sur les ailes à structure gonflables.



Il est également bon de noter qu’en France, la pratique du kitesurf est particulièrement réglementée et que des zones sont dédiées aux kitesurfers.

Le Windsurf

Encore connu sous le nom de planche à voile, le windsurf représente l’autre sport de glisse à privilégier durant le printemps. À la fois exigeant et attrayant, il se pratique debout sur une planche disposant à la fois d’une voile et d’un mât.

Véritable sport technique, il présente par ailleurs l’énorme avantage de travailler la persévérance et le mental. Pour apprivoiser cette discipline, il vous faut donc suivre quelques cours pour :

obtenir un excellent appui sur la planche ;

apprendre quelques règles de bases ;

modifier aisément la vitesse de glisse ;

Etc.

Le Paddle

Si vous recherchez le sport de glisse parfait pour allier balade et activités nautiques, le paddle représente la discipline qu’il vous faut. Relativement simple, il vous permet de progresser par étape jusqu’à vous tenir debout prêt à ramer.

Pour profiter à fond du délicieux soleil de printemps, notre conseil est de commencer par ramer à genoux sur votre planche. Ainsi, vous éviterez de perdre l’équilibre. Dès que vous aurez senti le déclic, n’hésitez pas à vous mettre debout :

Les jambes fléchies ;

Les pieds légèrement écartés ;

Et les épaules tournées vers l’avant pour une bonne stabilité.

Le Wingfoil

L’ultime sport de glisse à pratiquer durant le printemps, c’est le wingfoil. Dernière trouvaille des sports de glisse, il vous permet de surfer sur l’eau à la découverte de nouvelles sensations. Pour le pratiquer, il vous faut entre autres :

Mettre votre planche dans l’eau ;

Porter la wing (aile) sur votre poignée ;

La mettre au-dessus de votre tête ;

Vous installez sur vos genoux ;

Et ajuster votre wing au gré du vent.

Vous n’avez désormais que l’embarras du choix. Quel que soit le sport que choisirez, il vous permettra de profiter pleinement de la nature et de votre environnement pour des vacances printanières bien méritées.