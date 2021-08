Debout sur une planche de surf, une rame à la main… Originaire de la Polynésie, populaire à Hawaï, le Paddle est désormais prisé partout dans le monde. Et en France, les amateurs sont de plus en plus nombreux.

Une question d’équilibre. De plus en plus prisé dans le monde, le Stand up paddle, ou plus simplement paddle a fait son retour cet été. Sur les lac, les rivières, les océans, pagayer n’a jamais été autant à la mode.

Quand la Polynésie s’invite en France

Utilisé à l’origine par des membres de la royauté polynésienne pour se déplacer de plage en plage, le paddle hype toute la planète des les années 2000. Aujourd’hui, c’est plus de 40 000 pratiquants et 3000 adhérents compétiteurs qui, planche aux pieds et pagaies à la main, harponnent chaque années les côtes françaises selon la Fédération Française de Surf. Des chiffres qui grimpent en flèche. « C’est une activité qui n’est pas en train de se développer, elle explose », expliquait Pascal Bernadet, vice-président FFS en 2018 en interview pour le site de RedBull.

Le paddle, c’est quoi ?

Alors tout d’abord, il ne faut absolument pas confondre le paddle avec le padel. Ici pas de raquette, c’est, debout sur une planche, rame à la main que les pratiquants touchent la liberté. Contre les vagues, ou sur le calme d’un lac, tout n’est que terrain de jeu.

Une discipline qui a su séduire. En France, la discipline s’est développée simultanément en Bretagne, en Aquitaine et en région PACA. Et pour cause, tout le monde est le bienvenu. Les profils sont très différents et la maladie du paddle dans le coeur des amateurs, de « 7 à 77 ans. L’accès est relativement facile, rapide et permet de goûter au plaisir du déplacement sur l’eau très rapidement, poursuit Pascal Bernadet. En plus nous avons des aménagements originaux comme la gym ou du yoga… avec un paddle. » De quoi en séduire plus d’un.