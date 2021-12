Alix Bouquet a 20 ans. Elle pratique le roller freestyle. Numéro 10 mondiale de cette discipline, la jeune femme, actuellement en études de communication à Bordeaux, nous fait découvrir sa passion ! PROPOS RECUEILLIS PAR VANESSA MAUREL

WOMEN SPORTS : COMMENT AS-TU DÉCOUVERT LE ROLLER ?

ALIX BOUQUET : L’histoire est peu commune. Je suis une grande fan de patinage artistique, et je voulais m’inscrire dans cette discipline. Mais la patinoire était située trop loin de chez moi. Mes parents ont cherché une alternative et m’ont inscrite au roller. J’ai commencé comme ça, à l’âge de 3 ans.

LE ROLLER FREESTYLE : ÇA A ÉTÉ UNE ÉVIDENCE ?

À l’école de patinage, il y avait une section « freestyle ». Je l’ai intégrée et les dirigeants m’ont placée en section compétition, où j’ai pu découvrir toutes les disciplines de ce sport !

Alix Bouquet. Photo DR/

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES DISCIPLINES ET QUELLES SONT CELLES QUE TU AS CHOISIES ?

Le roller freestyle comprend énormément de sous-catégories. Il y a du saut, du slalom, des battles, de l’enchaînement en musique et de la vitesse. Ce sont ces deux dernières dans lesquelles je me suis spécialisée.

PEUX-TU NOUS EN DIRE PLUS SUR TES SPÉCIALITÉS ?

L’enchaînement en musique, autrement appelé l’artistique, se joue sur trois lignes de plots entre lesquelles nous devons faire des figures et danser dans un programme de deux minutes. Même si l’on est jugé sur le côté artistique, qu’on se coiffe et qu’on s’habille en conséquence de notre musique, cela n’a rien à voir avec le patinage artistique. Par exemple, pour ma musique cabaret, je me mets seulement un petit haut à paillettes. Le but de la vitesse est d’aller le plus rapide- ment possible sur une ligne de plots espacés de 80 cm.

TA SPÉCIALITÉ COMPTE-T-ELLE BEAUCOUP D’ADEPTES ? COMMENT SE PASSENT LES COMPÉTITIONS ?

Nous sommes énormément d’adhérents. Les pays les plus représentés sont la Chine, la Russie, l’Italie, l’Espagne, l’Iran (qui sont su- per forts) au même titre que l’Argentine, l’Angleterre, l’Allemagne, la France… Les compétitions ont lieu tout au long de l’année. Il y en a d’abord en France, puis les championnats nationaux, et la saison internationale dé- marre ensuite, de mars à octobre avant de se terminer par les championnats d’Europe.

QUE DIRAIS-TU À QUELQU’UN QUI NE CONNAÎT PAS LE ROLLER FREESTYLE POUR QU’IL S’Y INTÉRESSE ?

C’est un sport surprenant et très polyvalent qu’on peut aussi qualifier d’extrême et d’artistique. Quand je dis que je fais du roller, on me rit souvent au nez. Mais quand je montre des vidéos de mon sport, les gens se rendent compte de la difficulté et voient que ça n’a rien à voir avec la balade du dimanche sur les quais.