Il n’est pas tombé sur la bonne personne. Un agresseur s’en ai pris en pleine rue au jeune champion britannique de Jiu-Jitsu Alex Williams, 16 ans, qui n’a pas tardé à réagir…

Alors que l’agresseur s’en prend à lui de manière violente en lui criant qu’il va lui « éclater la tête », le champion de Jiu-Jitsu Alex Williams se retourne et met son agresseur à terre.

L’homme tente alors de lui mordre l’oreille, avant qu’il ne se fasse maitriser par la victime du jour, l’expert des arts-martiaux. Une scène qui a été filmée et qui fait depuis le tour des réseaux sociaux.

« Lorsqu’il s’est approché de moi, j’ai vu une opportunité de me défendre et d’attaquer, donc que je l’ai fait. J’étais concentré. Évidemment, j’étais inquiet qu’il ait un couteau parce qu’il m’avait menacé de me planter. Dans ces situations, il s’agit de survivre et heureusement j’étais prêt pour le battre », a déclaré Alex Williams au micro de Teeside Live. « J’ai cru qu’après l’avoir mis au sol une première fois, il serait parti, mais il est revenu pour se battre plus. Donc j’ai continué d’essayer de le repousser sans le frapper. Le mouvement m’est venu naturellement parce que j’ai répété mille fois en entraînement. Mon but était de faire redescendre la situation en sécurité« .