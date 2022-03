Cette année, avant la retraite du ‘Gypsy King’, on pourrait bien avoir le droit à un affrontement colossale entre Tyson Fury et Francis Ngannou.

Invité sur le plateau du Super Moscato Show ce mardi sur RMC, le champion UFC des poids lourds Francis Ngannou a confirmé son envie de défier un autre grand champion des sports de combat… le Britannique Tyson Fury. « On veut organiser un combat. Cela fait longtemps que je veux me battre en boxe anglaise et surtout, l’opportunité avec Tyson Fury cela fait deux ans que l’on se chauffe un peu sur les réseaux sociaux. On n’est pas encore en contact. C’est d’ailleurs l’un des problèmes avec le contrat de l’UFC. »

Mais étant sous contrat avec l’UFC, le Camerounais n’a pas le droit de combattre en boxe anglaise. La possibilité d’organiser un match avec des règles hybrides est alors à l’étude. « On peut avoir une formule un peu hybride, qui sorte du commun ou intermédiaire. Peut-être avec des gants de MMA et dans un octogone mais avec des règles de la boxe. En MMA, il aurait beaucoup moins de chances que moi en boxe anglaise. »