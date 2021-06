Deuxième victoire en autant de combats à l’UFC pour Manon Fiorot. La Française a infligé un impressionnant TKP à Tabatha Ricci samedi dernier à Las Vegas, portant son bilan à 7 victoires pour une défaite. Propos récoltés par Vanessa Maurel.

WS – En MMA, ton bilan se porte désormais à 7 victoires pour une défaite : est-ce une fierté ?

Manon Fiorot : En réalité, je suis à 8 victoires d’affilée, puisque deux combats que j’ai fait en Afrique n’ont pas été comptés. Parmi eux, je compte 5 victoires par KO, donc forcément je suis très contente. Maintenant, j’espère que ça va continuer.

Ton adversaire initiale Maryna Moroz a été remplacée à la dernière minute par Tabatha Ricci. Est-ce que cela a été difficile à gérer ?

C’était compliqué. Ça faisait 3 mois que je préparais ce combat pour cette adversaire, et donc 3 mois que j’organisais un game plan par rapport à elle. À trois jours du combat, tout a changé. On nous a d’abord proposé une première fille contre qui combattre puis ça a encore changé avant que l’organisation nous propose Tabatha Ricci. Ça a été très compliqué car les deux combattantes n’ont pas du tout le même profil. La première, Maryna Moroz, vient plutôt de la boxe anglaise. L’adversaire contre qui j’ai eu a combattre était quant à elle plus spécialiste du sol, donc strictement rien à voir. Ce n’est pas grave, je savais que je pouvais combattre quand même. Je sais combattre au sol, j’ai déjà affronté ce type d’adversaire. Et puis c’est mon travail, j’étais la pour combattre coûte que coûte. J’étais contente que l’organisation trouve une adversaire.

Le combat s’est déroulé à Las Vegas, l’endroit rêvé pour une combattante ?

Bien sûr, surtout que c’était ma première fois en tant que professionnelle à combattre à Las Vegas. En plus, je combattais dans une salle mythique de l’UFC : l’UFC Apex. J’étais ravie de pouvoir combattre là-bas dans ma carrière.

Comment s’est passé le combat ? Comment t’es-tu sentie psychologiquement et physiquement ?

Je savais que j’étais préparée, j’avais fait une grosse préparation pendant trois mois. Physiquement j’étais capable ed faire les trois rounds, d’accélerer quand je le voulais, j’étais vraiment en forme. C’était mon second combat en UFC et je me suis sentie bien plus à l’aise encore qu’au premier. Tout s’est passé comme prévu. J’avais prévu un KO au 2nd round, c’est ce qui s’est passé. Comme à mon habitude, j’ai laissé le premier passer pour observer et prendre la température.

Quels sont maintenant les autres objectifs de l’année, d’autres combats sont-ils prévus ?

Oui, on était super content. L’UFC nous a contacté 2 jours après notre rentrée en France. Le prochain combat est prévu le 25 septembre prochain, contre une combattante brésilienne. Je suis soulagée car j’aime bien combattre régulièrement. Tous les 3 mois c’est le rythme qui me convient. J’ai pris 2/3 semaines de vacances pour me remettre de la préparation du précédent combat, et on repart !