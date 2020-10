Mike Tyson est-il toujours aussi fort ? Son entraîneur Rafael Cordeiro n’en doute absolument pas. Alors qu’il prépare son retour contre Roy Jones Jr, l’ancien champion serait même toujours en capacité de battre les actuelles grosses têtes du sport.

“Je crois que Mike peut le faire (battre Anthony Joshua et Tyson Fury NDLR). S’il a réfléchi et qu’il veut se battre pour la ceinture un jour, pourquoi pas ? Qui a dit que c’était impossible à faire ? Il se bat tous les jours au gymnase et je pense que le meilleur reste à venir. Il s’améliore chaque jour et ne ressemble pas à un boxeur de 54 ans. Il est toujours Mike Tyson, il est toujours l’une des personnes les plus fortes et les plus explosives qui ait jamais touché un ring de boxe” a déclaré Cordeiro à TMZ.

Pour rappel, Mike Tyson n’a pas combattu depuis 2005 et devra faire son grand retour le 28 novembre.