Mike Tyson ne craint rien ni personne. L’ancien champion de boxe a d’ailleurs fait un énorme appel du pied à Anthony Joshua pour devenir… son entraîneur !

En effet, d’après les informations de CNews, Mike Tyson aurait longuement parlé avec le promoteur d’Anthony Joshua, Eddin Hearn, lors du combat entre Canelo et Caleb Plant. L’ex-champion du monde de boxe des poids lourds Mike Tyson a d’ailleurs confié dans une interview accordée à The Sun : «Ce serait un honneur (de l’aider NDLR). Pas pour se battre, mais pour aider les uns les autres, ce serait génial. Il a tellement de potentiel (…) Lui et Wilder ne devraient pas être déprimés et abandonner le monde »

Pour rappel, Anthony Joshua a perdu ses ceintures, le 25 septembre dernier, après sa défaite face à Usyk. Pourrait-il se reconstruire auprès de Mike Tyson ? L’avenir nous le dira !