McGregor n’en rate pas une. Le combattant de MMA irlandais saute sur toutes les occasions pour s’en prendre à son meilleur ennemi Khabib Nurmagomedov mais aussi à son entourage professionnel, avant de supprimer ses tweets.

Cette fois-ci, The Notorious qui se remet actuellement de sa blessure à la jambe subie lors de son combat contre Dustin Poirier, s’en est d’abord pris à Khabib Nurmagomedov en le traitant indirectement de « consanguin », avançant que sa femme était aussi sa cousine. Un tweet auquel le manager de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, a réagi. « Et voilà, encore des insultes envers un peuple, une nation et une religion, ce n’est pas drôle du tout. Mon rêve est de te croiser en personne » a-t-il déclaré.

Ce à quoi McGregor a lancé : « Je te déteste mon gars. Quand tu mourras, je célèbrerai ».