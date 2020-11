Magnifique !! La nuit dernière la Française Manon Fiorot a remporté le titre et la ceinture de championne du monde de MMA. Elle est venue à bout de l’Argentine Gabriela Campo en finale.

Dans un combat très serré, la Niçoise a fait la différence en fin de partie face à l’Argentine Gabriela Campo. Fiorot remporte le titre sur cette UAE Warriors et devient du même coup championne du monde de sa catégorie. Une victoire fêtée comme elle se doit par la Française et son équipe qui a partagé tout ça sur les réseaux sociaux et son compte Instagram.