Les Jeux Olympiques de Pékin 2022 auront lieu du 4 au 20 février. Voici cinq athlètes français, avec de grandes chances de médailles, à suivre lors de cette édition 24ème édition des JO.

Perrine Laffont, un doublé historique ?

A seulement 23 ans elle a tout remporté. Perrine Laffont est championne du monde, a déjà remporté la Coupe du monde et également championne olympique en titre. L’Ariégeoise fait figure d’épouvantail du ski bosse. Mais sa préparation aux JO 2022 n’a pas été de tout repos, la freestyleuse a lourdement chuté en décembre 2021 à l’Alpe D’Huez. Une chute impressionnante pour Perrine Laffont et heureusement pour elle plus de peur que de mal. Elle est revenue à la compétition en janvier et a semblé avoir retrouvé son niveau avec une victoire au Canada et aux Etats-Unis. La pyrénéenne sera attendue de pied ferme à Pékin. Elle est l’une des plus grosses chances de médailles de la délégation française et pourrait réaliser un doublé olympique historique.

Clément Noël, une médaille en cadeau ?

Un autre jeune français est aussi favori. Le spécialiste du slalom Clément Noël est un des grands noms de la discipline. A 24 ans le Vosgien a notamment terminé deuxième de la Coupe du monde spécialité slalom en 2019, 2020 et 2021. En 2018, il a disputé les Jeux Olympiques de Pyeongchang et à seulement 20 ans il avait terminé au pied du podium. Le Français était passé à 4 centièmes d’une médaille de bronze. S’il était fier de lui et de ses deux manches à l’époque à Pékin il visera à minima une médaille et peut-être même mieux.

Alexis Pinturault, il ne lui manque que l’or

La tête d’affiche du ski alpin. La saison dernière « Pintu » a réussi l’exploit de remporter le gros globe de cristal. Il est l’un des athlètes les plus complets du circuit et aura un coup à jouer dans toutes les épreuves. Lors des Jeux Olympiques 2018, le Savoyard a obtenu la médaille d’argent sur l’épreuve du combiné (descente et slalom) et une médaille de bronze en slalom géant. Il ne lui manque plus que l’or et il essaiera d’y remédier en février. Le skieur de 30 ans sera un outsider sérieux sur le Super-G, le slalom, en géant et parallèle.

Tess Ledeux, la nouvelle star

C’est le futur et en même temps le présent du ski freestyle français. Tess Ledeux, 20 ans, a déjà été deux fois championne du monde en slopestyle et en Big Air. Bonne nouvelle, les deux disciplines seront au rendez-vous des JO 2022, le Big Air notamment fera son apparition à Pékin. Cette saison Tess Ledeux est en forme, elle vient notamment de s’imposer, et de signer son neuvième succès en coupe du monde, en slopestyle à Font-Romeu. La jeune savoyarde figurera parmi les favorites dans les deux disciplines.

Le duo Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, l’or de la consécration ?

Et pour finir, il ne s’agit pas d’un athlète français mais d’un duo français. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont tout gagné dans leur carrière sauf l’or olympique. En 2018, ils l’avaient raté de peu en terminant à la 2e place. Les danseurs sur glace français font tout pour réaliser leur rêve, ils ont récemment renoncé aux championnats d’Europe, en janvier, pour ne pas prendre le risque de contracter le Covid-19 à un mois des Jeux Olympiques. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron devraient apporter une médaille à Pékin et viseront le plus beau métal.