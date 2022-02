La Française Tess Ledeux est passée toute proche de décrocher le titre olympique cette nuit dans l’épreuve de Big Air de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022. La victoire revient à la Chinoise Eileen Gu.

Magnifique performance cette nuit pour la jeune Française de 20 ans qui a décroché la médaille d’argent sur l’épreuve de Big Air dans ces Jeux Olympiques. Tess Ledeux a échoué de rien du tout battue par la locale Eileen Gu et ses 18 ans qui décroche le titre olympique. Gu a réalisé un score de 188,25 points, juste devant notre petite frenchy qui termine avec 187,50 points et la Suissesse Mathilde Gremaud avec 182,50 points. Ledeux offre la quatrième médaille de ces Jeux à la France.

🥈 Si la déception primait après son dernier passage, Tess Ledeux peut savourer sa médaille d'argent. La Française a signé une très belle finale ! #Beijing2022



▶️ Revivez ses trois passages 👉 https://t.co/oY55TMWsIK pic.twitter.com/lzwqoMng1x — francetvsport (@francetvsport) February 8, 2022

Big air femmes :

1. Gu Eileen (CHN) 188,25 pts

2. Tess Ledeux (FRA) 187,50

3. Mathilde Gremaud (SUI) 182,50

4. Megan Oldham (CAN) 178,00

5. Kirsty Muir (GBR) 169,00

6. Sarah Hoefflin (SUI) 158,75

7. Johanne Killi (NOR) 153,25

8. Olivia Asselin (CAN) 147,50

9. Anni Karava (FIN) 136,50

10. Anastasia Tatalina (ROC) 122,50

11. Darian Stevens (USA) 75,00

12. Sandra Eie (NOR) 64,50