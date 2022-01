L’Américaine Breezy Johnson est contrainte de renoncer aux Jeux Olympiques 2022 qui débutent dans moins de 10 jours en Chine à Pékin.

Gros coup dur pour la skieuse américaine Breezy Johnson qui ne pourra pas prendre part aux Jeux Olympiques 2022. Ce mardi, elle a déclaré forfait pour cet événement à cause d’une blessure à un genou. « Quand je suis tombée à Cortina, j’ai tout de suite ressenti une énorme douleur au niveau du genou, un gros morceau de cartilage s’est partiellement enlevé. On m’a dit que je pouvais concourir (à Pékin) dans ces conditions, mais je ne crois pas que cela soit une idée réaliste ou même intelligente. Je pouvais me faire encore plus mal et je n’aurais pas été performante. » A expliqué l’Américaine sur son compte Instagram. Actuellement troisième du classement de la Coupe du monde de ski alpin, Johnson ne sera pas dans l’équipe des Etats-Unis pour ces Jeux.