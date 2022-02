Le verdict est tombé pour le skieur français Alexis Pinturault qui souffre d’une contusion simple de l’épaule droite et les bilans sont plutôt rassurants.

11e de la première manche ce matin sur le combiné alpin et éliminé après une sortie de piste sur la seconde, le skieur de Courchevel a été contraint de passer des examens complémentaires. Ces derniers ont révélé « une contusion simple de l’épaule droite. Les bilans clinique et radiologique sont rassurants et tout est mis en place pour qu’il soit compétitif lors du slalom géant. » A indiqué dans un communiqué le Comité olympique français. Rappelons que le tricolore est encore en lice dans ces Jeux Olympiques et il lui reste deux voire trois courses à effectuer, à savoir le géant de dimanche, le slalom mercredi 16 février prochain, avant une éventuelle participation au parallèle par équipes mixte le 19.