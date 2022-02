Agé de 20 ans seulement, la Française Tess Ledeux a décroché une très belle médaille d’argent sur ces Jeux Olympiques de Pékin 2022. La Française a répondu aux questions des journalistes après cette magnifique médaille juste derrière la Chinoise de 18 ans Eileen Gu.

Quel sentiment éprouvez-vous après cette finale à rebondissement ?

« Mon objectif, c’était d’avoir une médaille. Si elle avait été en or, ça aurait été dingue, mais une médaille olympique, on ne me l’enlèvera jamais, être vice championne olympique on ne me l’enlèvera jamais. J’ai skié à 100%, j’ai donné le meilleur de moi-même, je n’aurais pas pu faire mieux honnêtement. Il y a quelqu’un de meilleur que moi, c’est comme ça. Je ne peux pas me plaindre d’une médaille olympique. »

Comment avez-vous abordé cette dernière manche ?

« Ce n’est jamais gagné jusqu’au dernier moment. On a l’habitude de ça, c’est le sport de haut niveau, c’est la compétition, Eileen a vraiment très bien skié et fait deux sauts dingues, mon +double 16+ (double cork 1620), c’était la deuxième fois que je le passais en compétition, je ne pouvais pas faire mieux, je ne peux être que fière de moi. (…) Je ne regarde pas ce que font les autres, j’essaie que ça ne me déstabilise pas, s’il y a meilleure que moi. Dans ma tête, j’avais juste envie d’améliorer mon dernier saut, 0,50 point, je pouvais aller les chercher, mais j’ai fait une erreur. C’était un petit coup de poker ce dernier saut, c’est normal que ça ne passe pas nickel, je ne l’avais jamais fait en compétition. C’est pour ça que je n’ai pas de regret : j’ai tout essayé, je suis fière de moi, j’aurais pu me désintégrer avant mon troisième saut. Même si je suis dans ma bulle, je savais ce qu’il s’était passé (avec le 3e saut d’Eileen Gu). »

Vous avez encore le slopestyle à votre programme…

« Ca me donne confiance, j’ai envie de faire encore mieux, j’ai envie de repousser mes limites. J’ai d’abord envie de me remettre de mes émotions, j’ai un jour de repos, j’ai envie d’en profiter à 100%, mais j’ai hâte (…). J’étais à un niveau de stress horrible ces derniers jours, j’étais brassée, j’avais envie de vomir, j’avais beaucoup de pression, mais aussi plein de confiance en moi. J’ai vu les juges, qui m’ont dit que ça s’est joué à rien du tout, c’est très frustrant, mais il y avait meilleure que moi aujourd’hui ».

Propos recueillis en zone mixte par Elodie SOINARD.