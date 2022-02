Le skieur suisse Beat Feuz a remporté ce lundi matin la descente des Jeux Olympiques disputée il y a quelques heures à Pékin dans la capitale chinoise.

Le descendeur suisse a été le plus rapide du jour en terminant juste devant notre Français Johan Clarey qui prend donc la deuxième place et obtient la médaille d’argent. Clarey a réalisé une très belle course et devance de justesse l’Autrichien Matthias Mayer qui prend la médaille de bronze. Un magnifique résultat pour le Français de 41 ans qui dispute ses derniers Jeux en carrière. Le deuxième français se nomme Maxence Muzaton qui termine au 11e rang, Tandis que Blaise Giezendanner et Matthieu Baillet terminent 26 et 27e.

Descente hommes :

1. Beat Feuz (SUI) 1:42.69

2. Johan Clarey (FRA) à 0.10

3. Matthias Mayer (AUT) 0.16

4. James Crawford (CAN) 0.23

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0.51

6. Dominik Paris (ITA) 0.52

7. Marco Odermatt (SUI) 0.71

8. Vincent Kriechmayr (AUT) 0.76

9. Max Franz (AUT) 0.83

10. Bostjan Kline (SLO) 1.06

11. Maxence Muzaton (FRA) 1.13