L’Autrichien Johannes Strolz est devenu le tout nouveau champion olympique sur le combiné alpin ce jeudi matin. Une course qui a vue Alexis Pinturault abandonner après une sortie de piste dans la deuxième manche.

Titre olympique pour le skieur autrichien Johannes Strolz après le combiné alpin disputé ce jeudi matin. Le vainqueur du jour a devancé au final le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et le Canadien James Crawford qui décroche le bronze. Une course marquée par la désillusion pour notre Français Alexis Pinturault. Champion du monde en titre, il a pris seulement la 11e place de la première manche, avant de prendre tous les risques lors de la seconde et chuter. Le skieur de Courchevel disputera encore le géant dimanche, face au grandissime favori suisse Marco Odermatt, puis le slalom mercredi 16 février. Notons qu’il doit encore passer des examens et qu’en cas de blessure, il sera contraint d’abandonner la compétition…