Pour faire du ski cette année, il va falloir être motivé ! Alors que les remontés des stations seront à l’arrêt en France, les Français ne pourront pas non plus aller skier chez nos voisins.

En effet, Jean Castex a annoncé ce mercredi que, pour « empêcher les Français d’aller se contaminer en Espagne, en Suisse ou en Autriche », l’État mettrait en place des contrôles aléatoires aux frontières, avec tests, isolement obligatoire de 7 jours et amende en cas de virée au ski à l’étranger. « Nous gérons l’épidémie au mieux mais nous devons anticiper. Sur cette période de vacances, il va y a voir les deux réveillons. Nous allons faire des appels à la prudence mais c’est une période à risques. Et nous devons limiter les risques. C’est ce que nous faisons sur les stations de sports d’hiver : on prévient les flux, les interactions, les contacts« , a-t-il détaillé. « Il faut rétablir un rapport d’équité pour les patrons de stations françaises », a insisté Jean Castex, qui a donné une estimation de réouverture complète des stations : « La prochaine échéance, c’est le 20 janvier. »