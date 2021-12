Sara Hector a remporté ce mercredi après-midi le slalom géant de l’épreuve de Coupe du monde de ski alpin disputé sur la piste de Courchevel.

La Suédoise Sara Hector a remporté

mercredi le slalom géant de Courchevel, comptant pour la Coupe du monde de ski

alpin, dont la Française Tessa Worley a pris la 4e place.

Meilleur temps de la première manche, Hector, 29 ans, a signé son deuxième

succès de sa carrière en Coupe du monde, devant l’Américaine Mikaela Shiffrin,

victorieuse mardi du premier géant programmé mardi et 2e à 35/100e, et

l’Italienne Marta Bassino, 3e à 60/100e.

Worley, double championne du monde de géant, a échoué au pied du podium, à

68/100e de la Suédoise, après avoir signé le deuxième temps de la première

manche.

Hector avait remporté son unique succès en Coupe du monde en 2014, déjà en

géant, à Kühtai (Autriche).

Ce deuxième géant de Courchevel remplaçait celui de Killington

(États-Unis), annulé fin novembre pour cause de mauvaise météo.

Au classement général de la Coupe du monde, Shiffrin compte désormais 115

points d’avance sur l’Italienne Sofia Goggia qui a été éliminée lors de la

première manche.