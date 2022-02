Henrik Kristoffersen a remporté le slalom de Garmisch-Partenkirschen ce dimanche en tout début d’après-midi.

Coup double pour le skieur norvégien Henrik Kristoffersen ce dimanche en Allemagne. Le vainqueur du jour s’est imposé devant le Britannique Dave Ryding avec 35/100 d’avance et l’Allemand Linus Strasser et ses 47/100. Kristoffersen l’emporte pour la 26e fois de sa carrière sur le circuit mondial et prend du même coup, la tête du classement général de la Coupe du monde. Clément Noël et Alexis Pinturault sont passés au travers.

Oh Clement Noël… 😩 C'est déjà terminé pour notre champion olympique, éliminé en première manche du slalom à #GarmischPartenkirchen #ChaletClub pic.twitter.com/wK8wY2cDq8 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 27, 2022

Classement slalom de Garmisch :

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:52.66 (54.64 + 58.02)

2. Dave Ryding (GBR) 1:53.01 (55.17 + 57.84)

3. Linus Strasser (GER) 1:53.13 (55.03 + 58.10)

4. Lucas Braathen (NOR) 1:53.15 (55.41 + 57.74)

5. Marco Schwarz (AUT) 1:53.17 (55.45 + 57.72)

6. Giuliano Razzoli (ITA) 1:53.23 (54.97 + 58.26)

7. Joaquim Salarich (ESP) 1:53.26 (54.31 + 58.95)

8. Istok Rodes (CRO) 1:53.37 (54.76 + 58.61)

9. Michael Matt (AUT) 1:53.62 (54.99 + 58.63)

9. Alex Vinatzer (ITA) 1:53.62 (55.10 + 58.52)

11. Timon Haugan (NOR) 1:53.68 (54.91 + 58.77)

12. Alexis Pinturault (FRA) 1:53.71 (54.45 + 59.26)