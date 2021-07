Une nouvelle femme accède à la présidence d’une fédération olympique. Il s’agit d’Anne-Chantal Pigelet-Grevy, qui succède à Michel Vion. Elle a été dès le premier tour, à la majorité absolue.

Suite à la nomination de Michel Vion au poste de Secrétaire Générale de la Fédération Internationale de Ski, la Fédération française ski a procédé ce samedi 10 juillet 2021 à l’élection d’une nouvelle Présidente en la personne d’Anne-Chantal PIGELET GREVY (Comité de ski du Mont-Blanc), élue au premier tour à la majorité absolue. Elle assurera donc la présidence de la Fédération jusqu’au renouvellement des instances dirigeantes qui interviendra en juin 2022 conformément aux règles en vigueur.

Le Comité Directeur a également élu :

Estelle SCHUTZ-KOZLIK (Comité de ski du Massif des Vosges) en qualité de Secrétaire Générale

Olivier MAYOL (Comité de ski Cévennes-Languedoc) en qualité de Vice-Président

Le bureau est également constitué d’Alain LE CORNO (Comité de Ski du Lyonnais), Trésorier Général et de Thierry SCHOENAUER (Comité de ski de Savoie), Vice-Président dont les mandats sont toujours en cours.

Il a enfin été procédé à l’élection d’un membre complémentaire au Conseil Fédéral, Fabienne DHEYRIAT (Comité de ski de Savoie) a été élue à ce poste.

Le Comité Directeur a tenu à saluer les 11 années de présidence de Michel Vion au service des Equipes de France, en faveur du développement de la pratique du ski et du snowboard et a également rappelé son engagement en matière de reconnaissance des dirigeants et moniteurs fédéraux des clubs affiliés.

Un engagement de tous les instants pour un Président impliqué, motivé, passionné et déterminé.