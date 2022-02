Péniblement victorieux de l’Italie (37-10), les Bleus ont tout de même remporté leur premier match du tournoi des Six Nations. A l’image de Gabin Villière, les tricolores semblent se satisfaire du résultat.

« On n’est jamais seul à marquer les essais, c’est toujours un travail collectif qui amène à ça. C’était mon troisième match contre l’équipe d’Italie, c’est toujours des matches un peu piège. On commence toujours par l’Italie donc on se doit d’être au niveau pour la première journée. C’est chose faite et ça fait plaisir, surtout devant ce public. Ça valide deux semaines de travail, le score est là, le bonus est là, donc on ne va pas cracher dessus, c’est très positif pour la suite. Bien sûr, on va travailler sur tous ces petits défauts pour être fin prêts contre l’Irlande parce qu’on sait que ça va être un gros match, on va peut-être jouer notre Six Nations sur cette rencontre (samedi 12 février, 17h45) », a déclaré l’ailier toulonnais au micro de France Télévisions à l’issue de la rencontre.