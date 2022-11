Montpellier a confirmé la durée d’indisponibilité de Paul Willemse, qui va manquer les trois tests de la tournée d’automne avec les Bleus.

Le deuxième ligne Paul Willemse, touché à une cuisse, sera indisponible pendant environ quatre semaines et donc forfait pour l’ensemble de la tournée d’automne avec le XV de France. Il « a passé des examens complémentaires confirmant la présence d’une lésion musculaire au niveau de ses ischio-jambiers droits », explique son club, le MHR, dans un communiqué publié ce jeudi. « Cette blessure […] devrait tenir Paul éloigné des terrains pour une durée de 4 semaines. »

Acteur majeur du Grand Chelem réalisé par la France dans le dernier Tournoi des six nations, Willemse sera notamment privé du match contre l’Afrique du Sud, son pays d’origine, le 12 novembre à Marseille. « C’est très malheureux pour Paul. On pense à lui, vraiment. Le prochain match est contre l’Afrique du Sud. C’est très dur pour lui et pour nous », a déclaré le sélectionneur Fabien Galthié. « Ca a été un moment difficile de l’annoncer à l’équipe, mais il faut s’entraîner aussi à vivre des moments comme ça ».