Le staff des Bleus a dévoilé sa composition d’équipe pour affronter la Géorgie dimanche à 14h, au Matmut Atlantique de Bordeaux.

Pas de bouleversements mais quelques changements. Du côté des trois-quarts, un seul changement avec la titularisation et la première cape du Toulousain, Matthis Lebel. Il remplace l’ailier du RC Toulon, Gabin Villière. Fabien Galthié a également décidé de renouveler l’association Jalibert-Ntamack en espérant qu’elle sera plus convaincante qu’au premier match face à l’Argentine (29-20).

En revanche, plusieurs changements dans le paquet d’avants où la deuxième ligne est totalement changée. Thibaud Flament et Paul Willemse laissent leur place à Cameron Woki, titulaire en troisième ligne face aux Pumas, et Romain Taofifenua. En troisième ligne, à noter le retour de Grégory Alldritt au poste de numéro 8, ce qui fait glisser Anthony Jelonch en 6. Ils seront accompagnés par le Parisien, Sekou Macalou. Enfin, c’est Uini Atonio qui épaulera les deux Toulousains en première ligne, Cyril Baille et Julien Marchand.