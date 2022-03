Mbappé et Dupont, même combat. Ce mardi, le Toulousain à quitté l’entraînement plus tôt que prévu après un choc au bras gauche.

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont, touché au bras gauche, a écourté la séance d’entraînement de mercredi, à deux jours du match contre le pays de Galles dans le Tournoi des six nations. Le demi de mêlée (26 ans, 38 sélections) s’est blessé sur un contact avec un partenaire. Il a été soigné en bord de terrain au niveau du coude et du biceps, terminant la séance le bras dans un bandage et entouré d’une poche de glace. Le Toulousain est resté de longues minutes sur le banc, le visage fermé.

Le XV de France affronte le pays de Galles, vendredi, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations 2022. Les hommes de Fabien Galthié, dernière équipe invaincue, peuvent décrocher leur premier Grand Chelem depuis 2010.