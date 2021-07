Déçu par la courte défaite du XV de France ce mercredi, Fabien Galthié attend une réaction de ses hommes dès la semaine prochaine.

Battus sur le fil cet après-midi par l’Australie (23-21) pour le premier de leur trois ‘Test Match’, les Bleus devront se rattraper mardi prochain (12h) pour espérer remporter cette tournée de préparation. Un objectif que le sélectionneur Fabien Galthié ne lâche pas du regard. De passage en conférence de presse après la défaite d’aujourd’hui, il a assuré être déjà prêt pour la revanche.

« Le sentiment qui prédomine? (il souffle) C’est de basculer sur le prochain test dans six jours à Melbourne. C’est un test de caractère, cette tournée. On est focus sur la suite et rendez-vous dans six jours. Mis à part le match en Écosse il y a deux ans, qu’on a perdu bien avant, toutes nos défaites se sont jouées sur la dernière action quasiment. Ça fait partie du jeu. J’avais dit aux joueurs qu’il fallait être fort pour nous battre et qu’on allait tout faire pour amener le curseur sur la dernière action. Il faut vite basculer et ne pas nourrir de regrets. On travaille sur des scénarios, ça fait partie de ceux qu’on n’avait pas travaillés. On va passer à autre chose. On est tournés vers le prochain rendez-vous. Le chemin qui nous attend, pour bien le parcourir, il faudra qu’on ait ce type de vécu, ce type d’expérience… Ca nous apprend beaucoup. »