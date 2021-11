Selon les informations de RMC Sport de l’Equipe Les deux ouvreurs ne seront pas alignés tous les deux face à la Nouvelle-Zélande samedi à 21h. Romain Ntamack devrait être titulaire en 10.

Deux test matchs et puis c’est tout. L’association Jalibert-Ntamack a effectué son deuxième match ensemble face à la Géorgie (41-15) le week-end dernier, une prestation un peu meilleure que face à l’Argentine (29-20) il y a deux semaines mais pas encore convaincante. Le staff du XV de France aurait décidé de ne pas poursuivre cette option face aux All Blacks pour le dernier match de la tournée d’automne, selon les informations de l’Equipe et de RMC Sport. Et c’est Matthieu Jalibert qui ferait les frais de ce choix en laissant son numéro 10 à Romain Natmack qui joue en club depuis des années avec Antoine Dupont au Stade Toulousain. Le poste de premier centre devrait être occupé par Jonathan Danty qui apporte un profil plus explosif. Fabien Galthié dévoilera sa composition ce jeudi à 12h.