Le deuxième ligne du XV de France Paul Willemse, qui a écopé d’un rouge face au Pays de Galles, sera entendu mardi par la commission de discipline du Tournoi des six nations, ont annoncé lundi les organisateurs, à quelques jours du match décisif face à l’Ecosse.

L’audience se déroulera par visio-conférence, ont précisé les Six nations, qui citent une infraction à la loi 9.12 du règlement World Rugby : « Un joueur ne doit agresser personne physiquement ou verbalement. Une agression physique comprend notamment, mais pas exclusivement, mordre, donner un coup de poing, entrer en contact avec l’œil, les yeux ou la zone oculaire, frapper à l’aide de quelque partie que ce soit du bras, de l’épaule, de la tête ou des genoux, piétiner, faire un croche-pied ou donner un coup de pied. »

À la 67e minute du match entre les Bleus et les Gallois (32-30), le deuxième ligne du XV de France a écopé d’un carton rouge pour un déblayage au niveau de la nuque mais surtout d’une main dans le visage d’Alun Wyn Jones, au niveau des yeux. « Je pense qu’il ne mérite pas une lourde sanction, je pense qu’il mérite la clémence. Quand on regarde les images, pour moi, il n’y a pas de contact. Ou alors, il est minime et surtout, pas volontaire », a plaidé le sélectionneur Fabien Galthié après la rencontre. « Vous voyez bien la manière dont le Gallois joue la scène, son ‘body language’. J’espère que le corps arbitral va juger que cette sanction n’est pas nécessaire pour Paul Willemse », a ajouté le patron des Bleus.

La France affronte l’Ecosse vendredi en match en retard. Elle remportera le tournoi si elle s’impose avec le bonus offensif, par une marge d’au moins 21 points, nécessaire pour devancer au classement le pays de Galles. Egalement exclu samedi, l’Irlandais Bundee Aki sera aussi entendu pour un plaquage dangereux lors de la victoire face à l’Angleterre (32-18)