Le demi de mêlée de Lyon Baptiste Couilloud sera le capitaine du XV de France lors de la finale de la Coupe d’automne des nations dimanche face à l’Angleterre à Twickenham, a annoncé la Fédération.

Baptiste Couilloud (23 ans, 4 sélections), entré en jeu à la place de Baptiste Serin pour les dix dernières minutes face à l’Italie samedi dernier (36-5), récupère le capitanat de son concurrent au poste, atteint par la limite des 3 feuilles de match avec les Bleus cet automne. Serin avait lui-même hérité le brassard du « vrai » capitaine Charles Ollivon, arrivé à 3 matches lors du déplacement victorieux en Ecosse (22-15). Ollivon a été installé capitaine lors de la prise de fonction du sélectionneur Fabien Galthié en janvier.

Barré en sélection par Antoine Dupont et Serin, Couilloud n’avait plus rejoué avec les Bleus depuis le Tournoi des six nations 2018. Ce rôle de capitaine lui assure une place de titulaire au détriment du Clermontois Sébastien Bézy, appelé dimanche en remplacement de Serin. Couilloud devra guider une équipe jeune et inexpérimentée – seuls l’arrière Brice Dulin (30) et le pilier droit Uini Atonio (33) comptent plus de 10 sélections – face au redoutable et autrement plus expérimenté XV de la Rose, vainqueur du Tournoi des six nations devant les Bleus.