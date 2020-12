Les Toulousain ont parfaitement débuté leur campagne européenne en s’imposant sur la pelouse de l’Ulster (29-22).

Toulouse, solide sur ses bases et récompensé par ses individualités Cheslin Kolbe et Antoine Dupont, a renversé une situation mal embarquée vendredi en Ulster pour débuter idéalement sa mission européenne avec une victoire bonifiée (29-22).

Quel combat au Kingspan Stadium ! Condamnés à réaliser au moins trois exploits face à la province irlandaise et Exeter, champion d’Europe et d’Angleterre, les Toulousains ont gravi la première marche. Et recevront les tenants du titre dans les meilleures conditions le 20 décembre dans un stade Ernest-Wallon toujours à huis clos, tandis que les premiers spectateurs pointent le bout de leur nez au Royaume-Uni.