Le deuxième ou troisième ligne international fidjien Leone Nakarawa (34 ans, 62 sél.), en fin de contrat à Toulon, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 avec Castres, a annoncé vendredi le club finaliste du championnat de France.

Après une saison à Toulon, il « figurait sur la liste des joueurs sans club qui peuvent s’engager hors période de mutation », précise le CO dans un communiqué publié sur son site. Nakarawa « souhaite se relancer afin de disputer la prochaine Coupe du monde avec son pays ». « C’est un pari très mesuré compte tenu des conditions modestes dans lesquelles il vient. Sa saison à Toulon l’a laissé sur sa faim mais s’il est en confiance, c’est un joueur qui pourra être très utile et nous aider à être performants sur les deux tableaux », Top 14 et Coupe d’Europe, estime le président castrais, Pierre-Yves Revol, cité dans le communiqué. Nakarawa (2 m, 125 kg) « vient donc boucler le recrutement du club, par ailleurs exclusivement constitué de joueurs JIFF (joueurs issus des filières de formation, ndlr) provenant de Pro D2 », précise M. Revol. L’international fidjien était arrivé sur la Rade à l’été 2021, après deux saisons à Glasgow. Il a disputé 12 rencontres la saison dernière avec le RCT, et marqué un essai. Champion olympique à VII avec les Fidji à Rio en 2016, Nakarawa était retourné en Écosse début 2020 après avoir été licencié par le Racing 92 pour « abandon de poste » après son retour tardif de congès post-Mondial-2019. En 2018, alors au club francilien, il avait été désigné joueur européen de l’année par l’EPCR.

AVEC AFP